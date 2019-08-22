Археологи нашли фрагменты печных изразцов XVIII века во время раскопок в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты обнаружили элементы печного убранства XVIII века во время археологических раскопок вблизи Гоголевского бульвара в Москве. На них изображены ветхозаветные сюжеты и мифологические персонажи, сообщила в четверг пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы.

"Во время раскопок вблизи Гоголевского бульвара археологи обнаружили порядка 500 фрагментов печных изразцов XVIII века. Они представляют собой все элементы печного убранства: лицевые и угловые изразцы, пояски, карнизы, колонки и перемычки. Керамические изразцы расписаны в монохромной технике оксидом марганца по белой эмали, который и придает изображениям редкий пурпурный оттенок <…> После исследований коллекцию передадут в один из московских музеев", - говорится в сообщении Мосгорнаследия.

По словам руководителя департамента Алексея Емельянова, которые приводятся в сообщении, рисунки выполнены в технологии, попавшей в Россию при Петре I.

"После первого обжига плитку покрывали белой эмалью, а затем роспись наносили на сырую, а не на высохшую, как раньше, поверхность. Краски впитывались в эмаль, а затем, во время второго обжига, закреплялись на ней; благодаря такой технике покрытие получалось прочным, а изображения - очень четкими. Требовалось большое мастерство от художника, так как рисунок на сырой эмали исправить уже было невозможно. Кстати, такие изразцы стоили недешево, позволить их себе могли только состоятельные люди", - сказал он.

Специалисты пытаются восстановить изразцы по хорошо сохранившимся фрагментам. В рисунках, по их мнению, были зашифрованы государственные и общественные идеи и принципы христианской морали.