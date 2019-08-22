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Вышел тизер фильма о сексуальных домогательствах в Fox News

Главные роли в картине исполнили Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман
' Lionsgate Movies/YouTube'

Lionsgate Movies показала первый тизер фильма Bombshell, главные роли в котором исполнили Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман. Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

В картине рассказывается о скандале вокруг обвинений в домогательствах основателя и гендиректрора телеканала Fox News Роджера Эйлса. Его сыграл Джон Литгоу. Шарлиз Терон досталась роль ведущей Мегин Келли, а Кидман - Гретчен Карлсон. Марго Робби сыграла выдуманного персонажа - исполнительного продюсера Кайлу Поспайсил. 

Выход картины в прокат в США запланирован на декабрь. 

Эйлс основал Fox News в 1996 году и бессменно возглавлял его до июля 2016 года. Он ушел с поста на фоне скандала. Гретчен Карлсон одной из первых публично обвинила Эйлса в сексуальных домогательствах и подала против него судебный иск. Как сообщал журнал Vanity Fair, Карлсон было предложено $20 млн в обмен на отзыв иска. По данным СМИ, всего Эйлса в домогательствах обвинили более десяти женщин.

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