Мария Шукшина опровергла информацию о сердечном приступе у матери

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария Шукшина опровергла сообщения СМИ о том, что актриса перенесла сердечный приступ. Об этом она в четверг сообщила в своем Instagram.

"Поскольку поднялся очередной шум в желтой прессе, и мне бесконечно звонят журналисты, хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем", - написала она.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что у Федосеевой-Шукшиной возникли проблемы со здоровьем во время отдыха в Болгарии.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание Народной артистки РСФСР.