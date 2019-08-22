{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мария Шукшина опровергла информацию о сердечном приступе у матери

Она рассказала, что находится рядом с Лидией Федосеевой-Шукшиной и поддерживает ее

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария Шукшина опровергла сообщения СМИ о том, что актриса перенесла сердечный приступ. Об этом она в четверг сообщила в своем Instagram.

"Поскольку поднялся очередной шум в желтой прессе, и мне бесконечно звонят журналисты, хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем", - написала она.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что у Федосеевой-Шукшиной возникли проблемы со здоровьем во время отдыха в Болгарии.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание Народной артистки РСФСР.

Теги
РоссияФедосеева-Шукшина, Лидия Николаевна
Вышел тизер фильма о сексуальных домогательствах в Fox News
Главные роли в картине исполнили Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман
Читать полностью