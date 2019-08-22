Кристина Саркисян отозвала иск к Black Star с требованием вернуть ей псевдоним Kristina Si

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Певица Кристина Саркисян отказалась от иска к продюсерской компании Black Star с требованием разрешить ей использовать сценический псевдоним Kristina Si. Об этом ТАСС сообщил адвокат компании Сергей Жорин.

"Поскольку оснований для удовлетворения иска нет, Кристина только что в Басманном районном суде Москвы отказалась от своих требований. Мы приветствуем такое решение и надеемся, что Леван Горозия (рэпер L'One, с которым сейчас идет аналогичный спор - прим. ТАСС) последует примеру Кристины. Расставаться нужно достойно", - сказал адвокат, уточнив, что суд прекратил производство по делу.

Певица в апреле этого года подала иск в Басманный суд на музыкальный лейбл Black Star с требованием разрешить использовать ей псевдоним в творческой и предпринимательской деятельности (товарный знак принадлежит продюсерской компании) и признать за ней авторство ряда произведений. По словам адвоката Жорина, юристы певицы параллельно пытались обжаловать регистрацию товарного знака в Роспатенте. "В результате в палате по патентным спорам Роспатента юристам Кристины отказали", - уточнил он. Также певица просила опубликовать опровержение недостоверной информации, распространенной лейблом, а именно сведений о том, что "все авторские и смежные права на музыкальные произведения певицы, которые были выпущены в период сотрудничества с лейблом, фотографии, видеоклипы и товарный знак Kristina Si принадлежат лейблу Black Star".

Кристина Саркисян начала сотрудничать с Black Star в 2013 году и стала одной из самых успешных певиц компании. С весны 2018 года она выступает под другими сценическими именами.