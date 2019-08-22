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Северный Кавказ

Фестиваль джазовой музыки пройдет на Ставрополье 7 сентября

На фестивале выступят коллективы из Ставропольского края и Ростовской области

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Лермонтов Jazz", на котором соберутся коллективы из Ставропольского края и Ростовской области, пройдет 7 сентября в городе Лермонтове (Ставрополье). Об этом в четверг сообщается на сайте краевого Минтуризма.

"В Лермонтове пройдет фестиваль джазовой музыки "Лермонтов Jazz". Участников и гостей фестиваля ожидают интерактивные площадки, работа трех концертных зон, где выступят лучшие джазовые коллективы Ростовской области и Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Город Лермонтов с населением около 23 тыс. человек входит в состав особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

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