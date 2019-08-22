Крутой надеется на скорое решение вопроса с гастролями украинских артистов в России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский композитор Игорь Крутой считает, что ситуация с гастролями украинских артистов в РФ улучшится в ближайшее время, отметив, что украинским исполнителям никто не запрещал работать в России.

"Может быть, сразу все сложные вопросы, возникшие между Россией и Украиной, решить невозможно, но с артистами, как мне кажется, все должно решиться в ближайшее время. И не только потому, что [президент Украины Владимир] Зеленский сам из этой среды. Просто, артисты - это довольно заметная история, они на виду", - рассказал Крутой в интервью газете "Аргументы и факты".

В этом году на "Новой волне", президентом которой является Крутой, впервые за восемь лет выступит певица София Ротару. По мнению Крутого, это еще не говорит об улучшении отношений между странами, однако он рассчитывает на большее количество концертов украинских артистов в ближайшее время.

В 2017 году Крутой подчеркнул в интервью "Аргументам и фактам", что украинские артисты боятся выступать в России. Что касается выступлений российских артистов на Украине, по данным "АиФ", более тысячи из них находятся в черном списке сайта "Миротворец".