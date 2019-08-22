Победитель международного конкурса чтецов Корана в Чечне получит 6 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Международный конкурс чтецов священного Корана, приуроченный к 68-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова, стартовал в Грозном. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе духовного управления мусульман республики, победитель состязания получит 6 млн рублей.

"В конкурсе участвуют 25 человек, которые прибыли в Чечню из 20 стран. В состав членов жюри вошли известные религиозные деятели исламского мира в области судейства и проведения такого рода конкурсов под председательством члена Всемирного совета больших чтецов священного Корана при Всемирной исламской лиге, шейха Аймана Рушди Сувейда. Занявший первое место получит 6 млн рублей, второе место - 3 млн рублей и третье место - 1,5 млн рублей", - отметил собеседник ТАСС.

Награждение победителей состоится 23 августа в городе Шали, где открывается школа хафизов имени Дурди Шейха. Финансовую поддержку конкурсу оказал региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова.

23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики. В преддверии этой даты в регионе проходят конференции, конкурсы, открываются социальные объекты. В день торжества ожидается более 150 гостей из 43 государств, которые примут участие в открытии самой большой мечети в Европе "Гордость мусульман" и школы хафизов в городе Шали.