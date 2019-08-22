Делегация Саудовской Аравии прилетела в Чечню на открытие самой большой мечети в Европе

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Делегация Саудовской Аравии во главе с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мухаммедом ибн Абдель Каримом аль-Исой прибыла в четверг в Чечню, чтобы принять участие в открытии самой большой в Европе мечети в городе Шали. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В аэропорту Грозного гостей встретили муфтий Чечни Салах Межиев и представители духовенства республики. Делегация прибыла по приглашению главы региона Рамзана Кадырова для участия в торжественном открытии самой крупной мечети Европы "Гордость мусульман" в городе Шали, а также школы хафизов имени Дурди-Шейха", - отметили в пресс-службе.

23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмат-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят конференции, конкурсы, открываются социальные объекты. В день торжества ожидаются более 150 гостей из 43 государств, которые примут участие в открытии мечети "Гордость мусульман" и школы хафизов в городе Шали.