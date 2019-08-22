Путин увеличил до 8,2 млрд рублей финансирование грантов в области культуры и искусства

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин увеличил размер фонда грантов главы государства в области культуры и искусства и расширил перечень грантополучателей до 100. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, с 2020 года на гранты из федерального бюджета будет выделяться по 8 млрд 186,5 млн рублей в год. В прежней редакции эта сумма составляла 8 млрд 41,5 млн рублей в год.

Одновременно с этим перечень грантополучателей пополнился Астраханским государственным театром оперы и балета и достиг 100.