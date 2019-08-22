Первый дагестанский художественный фильм покажут в Махачкале в рамках акции "Ночь кино"

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Первый дагестанский художественный фильм "Тучи покидают небо", а также работы современного дагестанского документалиста Абдулы Бечедова покажут в Махачкале в рамках Всероссийской акции "Ночь кино" 24 августа, сообщили в четверг в пресс-службе министерства культуры Дагестана.

"В "Театре поэзии" пройдет показ документальных фильмов Абдулы Бечедова и первого дагестанского художественного фильма "Тучи покидают небо". Вход на мероприятия свободный", - говорится в сообщении.

В рамках акции кинопоказы пройдут на летней площадке Дагестанской государственной филармонии - там покажу фильмы, которые были отобраны на всероссийском голосовании.

"Кинопоказы также пройдут в райцентрах Дагестана. Жители Карабудахкента и Каякента смогут посетить кинозалы в "Ночь кино", - добавила представитель пресс-службы.

На сайте ТАСС с 27 июня по 10 июля прошло интернет-голосование за популярные российские фильмы, которые покажут 24 августа по всей стране. Лидерами народного голосования стали киноленты "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Домовой" Евгения Бедарева и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова. Всего в списке было 26 работ.