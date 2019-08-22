На марафоне "Все грани Гранина" в Волгограде открыли сбор книг для сельских библиотек

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Культурологический марафон "Все грани Гранина", приуроченный к празднованию 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина, открылся в Волгограде. Его участники начали сбор книг для пополнения фондов сельских библиотек региона, сообщила на церемонии открытия в областной универсальной научной библиотеке им. Горького руководитель и автор проекта "Все грани Гранина" Марина Абрамова.

"Мы объявляем акцию добра - приглашаем всех поделиться книгами из своей домашней библиотеки, в конце нашего марафона мы передадим их в сельские библиотеки Волгоградской области", - сказала Абрамова, которая также возглавляет комитет регионального развития Российского книжного союза (РКС).

Первым участником акции стал заместитель губернатора - глава комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков, подписавший и передавший одну из книг Гранина в подарочный фонд сельских библиотек.

"Отрадно, что этот большой проект представлен нестандартно, здесь сочетается плоскостная выставка, зоны мастер-классов, зоны записей чтения произведений Гранина, ретроспективный показ фильмов, сбор книг для сельских библиотек. Организатором выступил общественный союз, который выиграл государственный грант на развитие гражданского общества - и это один из хороших примеров, как можно сочетать деятельность общественных и государственных организаций в популяризации того или иного вида искусства", - отметил замгубернатора.

Среди многочисленных гостей открытия культурологического марафона были студенты, представители творческих союзов города и области, культурные деятели региона. Руководитель волгоградского отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка, член президиума Общества русской словесности, директор волгоградского лицея № 5 Лариса Тропкина считает, что такие мероприятия очень интересны молодежи, потому что марафон сделан в современном формате. "Кому-то может показаться, что Гранин устарел, но разве могут устареть понятия чести, доброты, дружбы, образованности. <...> И сама его жизнь является образцом активного гражданина, любящего свое Отечество", - сказала ТАСС Тропкина.

Волгоград стал вторым городом после Курска, где с 22 по 25 августа проходят насыщенные дни марафона "Все грани Гранина". Помимо выставки о жизни и творчестве писателя, в дискуссионном клубе будут организованы мастер-классы и открытые лекции по саморазвитию, на ретроспективном кинофестивале будут показаны кинофильмы, снятые по сценариям Гранина. Гости смогут принять участие в создании видеокниги, прочитав отрывки из произведений автора, посетителей также ждет флешмоб, посвященный его творчеству. Культурологический марафон также посетит Москву, Санкт-Петербург, Псков, Калининград и завершится 13 декабря 2019 года.

О писателе

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Даниила Гранина в России, официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге.

Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения отечественных и международных наград. В 2017 году он получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.