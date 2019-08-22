Фонд кино в сентябре объявит конкурсы на поддержку снятых в 2019 году фильмов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Фонд кино в сентябре объявит конкурсы на поддержку фильмов, находящихся в производстве в 2019 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

"Фонд кино начинает с 2 сентября 2019 года отборы проектов", - отметили в организации. Речь идет о финансовой поддержке создателей отечественных кинолент, картин для детской и семейной аудитории, а также "уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов".

"Срок подачи заявок в конкурсах - с 2 сентября 2019 года по 20 сентября 2019 года", - уточнили в фонде. На детскую и авторскую анимацию будет выделен 1 млрд рублей.

Всего в 2019 году Фонду кино была предоставлена субсидия на кинопроизводство в размере 2 млрд 982 млн рублей. В частности, более 205 млн предоставлены на четыре проекта по договорам, заключенным в 2018 году. 1 млрд 765 млн уже распределены на 11 проектов лидеров по конкурсу в 2019 году, 630 млн рублей распределены на 14 проектов иных организаций кинематографии.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.