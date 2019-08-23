Они сломали интернет: главные номинанты MTV Video Music Awards 2019

MTV Video Music Awards — ежегодная премия, которая вручается за создание клипов. Ее учредили в 1984 году как некую альтернативу "Грэмми". Победилей в основных категориях выбирают зрители (голосование проходит на сайте премии), поэтому статуэтки, как правило, достаются артистам, завоевашим наибольшую популярность и любовь публики. Рекордсменом по получению наград за предыдущие годы считаются Бейонсе (у нее за плечами 24 победы), Мадонна (20 побед), Питер Гэбриэл и Леди Гага (по 13 побед), R.E.M. и Эминем (по 12 наград). В этом году появились две новые номинации. В связи с масштабным выходом корейской музыки на мировой рынок одна из них — "Лучшее К-Поп видео". Вторая — Video for good. Как охарактеризовало ее издание Billboard, она предназначена для клипов с позитивной историей и добрым посылом. Например, туда попал клип Тейлор Свифт, призывающий к толерантности и доброте ко всем окружающим людям. Рассказываем о четырех артистах, получивших наибольшее количество номинаций в этом году. Ариана Гранде — десять номинаций Судьба Арианы, успешной певицы и актрисы, ничем не отличалась от историй другх поп-див, пока в ее жизни не произошла череда трагических событий. В 2017 году на ее концерте случился взрыв, погибло 23 человека, включая ребенка. Она долго приходила в себя, дала благотворительный концерт, где собрала деньги для семей пострадавших. Выпустила альбом Sweetener, за который получила массу наград и статус "Женщины года".

Осенью 2018-го Ариану настигло другое несчастье: трагически погиб ее лучший друг и бывший парень рэпер Мак Миллер. Убитая горем певица отменила все туры и концерты, объявив, что уходит в бессрочный отпуск. Спасли друзья, пижамные вечеринки, обычные развлечения и, конечно, творчество. В какой-то момент вся эта тусовка, состоящая из музыкантов, продюсеров, певцов, композиторов, оказалась в студии в Нью-Йорке и за две недели записала альбом thank u, next. Вся ее жизнь была слишком публичной, все отношения широко обсуждались общественностью, ее бойфренды получали угрозы. И вот Ариана будто поняла — пришло время любви к самой себе, легкомысленно сказав thank u, next, взмахнула своим длинным конским хвостом и пошла дальше, выпустив пластинку, которая очаровала весь мир.

' YouTube / Ariana Grande'

Номинацию Ариана получила в том числе за клип на трек thank u, next. Название песни — фраза, которую они с подругами часто любят использовать в своих разговорах. Гранде как-то услышала, что кто-то напевает эти слова в коридоре студии, и они тут же написали песню. В клипе много отсылок к популярным американским фильмам типа "Блондинка в законе", "Добейся успеха", "Дрянные девчонки". Сама же певица играет одну из тех популярных в старшей школе девочек, красотку из группы поддержки, которая получает все, что только захочет.

7 бриллиантовых колец Вообще, у Ари (как ее ласково называют) очень много связано с подругами. Большая часть ее песен написана в тандеме с сонграйтерами, например, Викторией Моне и Тейлор Пакс. Она снимает подружек в клипах, возит их на свои выступления, выставляет смешные видео с квартирников или посиделок в кафе. Короче говоря, делает то, что делают обычные девушки, только на многомиллионную аудиторию и за гораздо большие деньги. Яркий пример — клип 7 rings. История, которая легла в основу этой песни, — реальный случай из жизни Ари. Однажды во время шопинг-терапии она с подругами зашла в Tiffany & Co. Там они весело проводили время с бесплатным шампанским и примеряли разные украшения, пока Гранде не купила семь бриллиантовых колец — по одному для каждой девочки. Прямо как и спела об этом в песне: Nah, I want all of 'em. Ей нечего стесняться, она сама платит по своим счетам и работает как пчелка, чтобы делать все, что душе захочется. Как сама поет — I see it, I like it, I want it, I got it. Продолжение

Тейлор Свифт — десять номинаций Начинавшая как кантри-исполнительница, Тейлор Свифт давно уже не та скромная поп-милашка, которая поет трогательные песни о любви. Альбом "1989" вознес ее на вершины всех чартов, сделал иконой девочек-подростков. Но потом что-то пошло не так, и говорить о ней стали только в связи со скандалами. Свифт успела нажить себе врагов в лице Канье Уэста, Кэти Перри, Ники Минаж. И она не Ариана Гранде, которая может публично покаяться в своих проступках. Она скандалила с Apple Music, Spotify, у нее есть черный список людей, которых не пускают на ее концерты, и еще множество кейсов, которые любят обсуждать в СМИ. Но Свифт будто все равно. В этом году она стала одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире, один из ведущих музыкальных стримингов завешивает небоскребы в Нью-Йорке в поддержку ее альбомов, она снялась в фильме "День Святого Валентина", выпустила семь полноформатных альбомов, объездила весь мир с масштабными турами. Ее последняя пластинка получила более миллиона предзаказов своего альбома, побив таким образом предыдущий рекорд, который установила Ариана Гранде. Номинация в этом году стала очередной ступенькой в ее карьере.

' YouTube / Taylor Swift'

Клип You Need to Calm Down поднимает тему толерантности к людям, которые отличаются от большинства. Сама песня получила смешанные отзывы у критиков — многие называли ее очередной поп-песенкой, с "заразительной" мелодией припева. На самом деле она довольно изнурительна в своем равномерном темпе. Но ее это абсолютно не волнует.

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Она сняла клип в радужных тонах в трейлерном парке, где утрированно показала напряженные конфликты, возникающие между представителями ЛГБТ-сообщества и людьми, не поддерживающими однополые отношения. Она то беспечно плавает в бассейне, попивая коктейли, то присутствует на свадьбе своих друзей, то участвует в каком-то показе. Все это не просто так — даже в тексте песни Тэйлор предлагает всем хейтерам просто расслабиться, возмущения и акции — это слишком громко. Так она призывает всех жить в спокойствии и дружбе. И ее поддержали коллеги: в клипе снялись Адам Ламберт, Райан Рейнольдс, Кэти Перри, ведущие шоу Queer Eye, а также дрэг-квин, которые появляются в образах знаменитых Арианы Гранде, Ники Минаж, Карди Би, Адель, Леди Гаги и других. Билли Айлиш — девять номинаций Про Билли говорят "новый голос поколения Z". Ей всего 17 лет, первую успешную песню она выпустила в 14. В 2015 году певица выложила на Soundcloud "Ocean eyes" — трек, который написал ее брат Финнеас, и понеслось: к 2018 году он набрал более 35 млн прослушиваний, а клип — более 25 млн просмотров. Сейчас это самая юная музыкальная суперзвезда в мире, достигшая такой аудитории и успеха. При этом темы ее песен далеко не детские, пугающе страшные. Основной мотив — проблемы, с которыми сталкиваются подростки, — конфронтация с внешним миром, отвращение к самому себе, бунтарство, неразделенная любовь. Ей приходится все время находиться среди взрослых людей, у которых взрослые развлечения, взрослые проблемы. Обо всем этом она поет жестко, практически безэмоционально, отстраненно, будто смеясь над самой собой и надо всеми вокруг. Это и стало одной из причин популярности. Практически все поп-дивы, которые пытаются говорить с тинейджерами на их языке, это "вылизанные" девушки, похожие на Барби, поющие о неразделенной любви и призывающие просто перетерпеть этот период. У Билли нет всего этого. Она предпочитает говорить откровенно.

' YouTube / Billie Eilish'

Минимализм ее музыкальной ткани, вокальная манера, которая больше напоминает шепот, подача будто в пастельных тонах — все это уже неоднократно отмечалось и критиками, и фанатами. Свои слова о кошмарах, проблемах, которые тревожат ее саму и ее сверстников, Билли проговаривает прямо в ухо, вызывая мурашки по коже. Визуальная часть ее образа — одна из главных фишек. Тут смешались эстетика tumblr girl и любовь артистки к ужастикам. Ее клипы странные и страшные. Например, где-то у нее течет кровь из носа, где-то выползают пауки изо рта, где-то она плачет черными слезами.. В своем хитовом клипе Bury a Friend Айлиш говорит от лица монстра, что живет под кроватью. Именно он стал отправной точкой для всей истории ее последнего альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? У фанатов есть теория, что в этой песне артистка рассказывает о сонном параличе, а все остальные треки — это именно те ужасы и галлюцинации, которые возникают в процессе такого феномена.

' YouTube / Billie Eilish'

Клип на песню Bad Guy, где Билли рассказывает о своей второй — темной — стороне, отлично вписывается в эту историю. Режиссером стал Дэйв Майерс, который снял уже тонну музыкальных видео для, например, Шакиры, той же Арианы Гранде, Maroon 5, Джастина Тимберлейка, легендарный Humble Кендрика Ламара, P!nk, Рианны, Аврил Лавинь, Кэти Пэрри и так далее, и так далее. В общем, это такой Нолан, Джексон и Кэмерон в одном лице в мире музыкальных видео. Для Билли он придумал историю о плохой девчонке, которая разбивает колени в кровь на заднем дворе, гоняет по улице на игрушечной машинке, тусуется с местными хулиганами и не уважает взрослых.

' YouTube / COLORS'

За пару лет Билли удалось сделать гигантский прыжок в своей карьере, став одной из самых влиятельных артисток на планете. В этом году она объехала с концертом полмира (а в Москве будет 27 августа, и билеты туда стоят далеко не маленькие деньги), выступила на топовых фестивалях, где многотысячная толпа знала каждое слово ее песен. Сама же Билли неоднократно говорила, что не хочет быть "голосом поколения". "Все эти артисты — такие грустные", — говорит она в интервью. If teardrops could be bottled // There'd be swimming pools filled by models ("Если бы слезы можно было собирать в бутылки, то у нас были бы бассейны со слезами моделей"), — поет она в песне idontwannabeyouanymore. Свою грусть и печаль она оставляет в творчестве, в жизни же стараясь просто получать удовольствие и дарить любовь всем вокруг. Lil Nas X — 8 номинаций Монтеро Хилл (настоящее имя артиста) — 20-летний рэпер из Атланты. По факту — у него один хит, Old Town Road, который 17 недель держался на первой строчке чарта Billboard.

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Из-за него "в пролете" оказались синглы той же Тейлор Свифт, Post Malone, Эда Ширана и Джастина Бибера. Хилл побил рекорд Дрейка по числу стримингов (143 млн в неделю) и стал одним из немногих артистов, чей дебютный сингл достиг таких вершин. Ну а еще это, пожалуй, единственная в этой вселенной история, когда оригинальный трек занимал первую строчку, а ремикс на него — вторую. Это очень простая песня — с аккомпанирующим банджо, однотипным несложным битом и текстом, в котором артист пытается провести паралель между Диким Западом и современном миром. Таких треков можно найти сотню, популярной же стала именно Old Town Road. Получилось это из-за приложения TikTok и #YeeHawChallenge, участники которого изображали ковбоев под эту песню. Масла в огонь подлил и Billboard, который выкинул трек из чарта Hot Country Songs, оставив ее в хип-хоп листе. Самого артиста такое решение компании огорчило. Он считал, что это кантри-трэп, смешение нескольких стилей, поэтому Old Town Road должна присутствовать в обоих листингах.

' YouTube / Lil Nas X'