Они сломали интернет: главные номинанты MTV Video Music Awards 2019

7 бриллиантовых колец

Вообще, у Ари (как ее ласково называют) очень много связано с подругами. Большая часть ее песен написана в тандеме с сонграйтерами, например, Викторией Моне и Тейлор Пакс. Она снимает подружек в клипах, возит их на свои выступления, выставляет смешные видео с квартирников или посиделок в кафе. Короче говоря, делает то, что делают обычные девушки, только на многомиллионную аудиторию и за гораздо большие деньги. Яркий пример — клип 7 rings. История, которая легла в основу этой песни, — реальный случай из жизни Ари. Однажды во время шопинг-терапии она с подругами зашла в Tiffany & Co. Там они весело проводили время с бесплатным шампанским и примеряли разные украшения, пока Гранде не купила семь бриллиантовых колец — по одному для каждой девочки. Прямо как и спела об этом в песне: Nah, I want all of 'em. Ей нечего стесняться, она сама платит по своим счетам и работает как пчелка, чтобы делать все, что душе захочется. Как сама поет — I see it, I like it, I want it, I got it.