Международный фестиваль уличных театров пройдет в Сергиевом Посаде 31 августа и 1 сентября

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль уличных театров "Петрушки мира" пройдет в подмосковном Сергиевом Посаде 31 августа и 1 сентября, посетители увидят выступления актеров из шести стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"31 августа и 1 сентября 2019 года в музейном комплексе "Конный двор" Сергиево-Посадского государственного музея-заповедника впервые пройдет Международный фестиваль уличных театров "Петрушки мира", на который соберутся артисты и куклы из России, Франции, Италии, Испании, Чехии и Нидерландов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, торжественное открытие фестиваля состоится на главной площади города в день празднования 100-летия Сергиево-Посадского района. Праздник продолжится шествием петрушек в сопровождении оркестра. Для гостей мероприятия будут организованы народные гулянья, проведут уличные конкурсы и игры, мастер-классы, выступления артистов-петрушечников.

"Природа уличного театра - петрушечного театра - древняя и на редкость привлекательная для семейной аудитории. Нам очень хочется, чтобы Сергиев Посад, подмосковный город с уникальным потенциалом, запустил на орбиту новый самобытный фестиваль, на который приехали бы гости из разных стран", - процитировали в пресс-службе министра культуры Московской области Нармин Ширалиеву.