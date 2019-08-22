Коллективы из 12 стран примут участие в фестивале "Спасская башня" в Москве

"Особенность двенадцатого по счету фестиваля - количество участников. Это, пожалуй, самое большое количество участников, которые приезжали к нам за эти годы", - отметил Хлебников.

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Тридцать военных оркестров, ансамблей и рот почетного караула из Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции и Японии выступят на XII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади в Москве. Об этом сообщил комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Темой смотра станет "Соло с оркестром", поэтому почти на всех десяти вечерних представлениях выступят специальные гости. В первый день фестиваля с оркестром сыграет джазовый саксофонист Игорь Бутман. 24, 25 и 29 августа на Красной площади споет Тамара Гвердцители, которая принимает участие в "Спасской башне" с 2015 года. Аккомпанировать народной артистке будет Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина.

Хибла Герзмава, впервые выступившая на "Спасской башне" в 2018 году, на этот раз значится в афише дважды - 27 и 28 августа. Что именно исполнит певица на главной площади страны, организаторы пока держат в секрете. Мирей Матье уже в 11-й раз примет участие в "Спасской башне", на этот раз артистке предстоит дать три выступления: 30, 31 августа и 1 сентября на закрытии смотра.

По словам коменданта Московского Кремля, главной задачей фестиваля станет демонстрация всех возможностей военных оркестров, которым под силу и бардовская песня, и эстрадное исполнение, и народные мелодии, и рок.

Впервые на "Спасской башне" выступят оркестр альпийских стрелков "Тридентина" из Италии, оркестр Азербайджанского высшего военного училища им. Гейдара Алиева, Образцово-показательный оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан, Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии, Военный оркестр Народной армии КНДР, музыкальная группа "Хан-нури" из Республики Корея. В фестивале примут участие две международные группы - Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев.

Помимо вечерних представлений "Спасская башня" организует конные выступления и специальную программу для детей с выставками, мастер-классами и конкурсами. Вход на эти мероприятия свободный.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" впервые прошел осенью 2007 года. За эти годы в нем приняли участие более 160 коллективов из 54 стран. В программу смотра входят военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.