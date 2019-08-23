Фильм по роману Глуховского "Метро 2033" выйдет в 2022 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году. Об этом сообщил автор романа, писатель Дмитрий Глуховский в своем аккаунте Instagram, опубликовав в пятницу постер с названием ленты и датами.

По его данным, фильм выйдет на большой экран 1 января 2022 года. Экранизацией займутся компании ТНТ-PREMIER Studios, телеканал ТВ-3 и кинокомпания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа").

"Метро 2033" - мой первый роман, в моей судьбе он сыграл совершенно особенную роль, и, несмотря на многочисленные предложения экранизировать его, я ждал с этим больше десяти лет. В России я не видел продюсеров, способных перенести эту книгу на экран", - процитировали Глуховского ТАСС в пресс-службе канала ТВ-3. Сейчас появилась команда, которой писатель, по его словам, решил доверить "Метро".

"Наши амбиции совпали - создать блокбастер мирового уровня и удивить даже тех, кто читал трилогию "Метро" и знает ее наизусть. А чтобы не разочаровать их, я готов стать креативным продюсером картины и помогать в ее создании словом и делом", - сказал Глуховский.

Продюсер фильма Валерий Федорович отметил, что экранизация романа - это проект мечты, самый амбициозный и масштабный фильм, который когда-либо нами запускался. "Мы планируем вложить в производство картины, в ее российское и международное продвижение рекордный бюджет для фильмов холдинга", - рассказал Федорович, слова которого процитировали в пресс-службе ТВ-3. Продюсер картины считает, что фильм станет главным героем новогодней битвы кинорелизов и будет интересен широкой аудитории - как молодым поклонникам фантастических миров Дмитрия Глуховского, так и взрослым зрителям.

"Метро 2033" стал международным бестселлером и переведен на 37 языков. Роман рассказывает о жизни людей в московском метро после ядерной войны. "Метро 2033" впоследствии стало первой частью трилогии, куда вошли также романы "Метро 2034" и "Метро 2035". Дмитрий Глуховский также известен как автор книг "Сумерки", "Будущее", "Рассказы о Родине", писатель признан одним из пионеров бесплатных сетевых публикаций.