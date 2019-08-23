Мечеть в чеченском Шали будет носить имя пророка Мухаммеда

ШАЛИ /Чеченская Республика/, 23 августа. /ТАСС/. Самая крупная мечеть Европы, церемония открытия которой проходит в пятницу в чеченском городе Шали, будет носить имя пророка Мухаммеда, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мечеть отныне и навсегда будет носить имя самого дорого нашим сердцам человека. Мечеть названа именем пророка Мухаммеда", - сказал он.

Мухаммед - арабский проповедник единобожия, основатель и центральная фигура исламской религии, пророк мусульман. Согласно исламскому вероучению, Аллах ниспослал Мухаммеду священное писание - Коран.

Мечеть в Шали вместимостью до 30 тыс. человек занимает площадь более 5 га неподалеку, она возведена недалеко от комплекса высотных зданий "Шали-Сити". По сторонам расположены четыре минарета высотой 63 м каждый, высота купола составляет 43 м. Строительство мечети было начато в декабре 2012 года.

Открытие мечети в Шали приурочено к отмечаемой 23 августа в Чечне 68-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. На торжественной церемонии ожидаются более 200 гостей из 43 государств, в том числе иностранные богословы, министры, советники президентов разных стран, муфтии, ректоры вузов и представители иностранных СМИ.