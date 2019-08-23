Любовные письма Шостаковича продали с аукциона за 1,1 млн рублей

ТАСС, 23 августа. Любовные письма композитора Дмитрия Шостаковича, адресованные артистке балета Большого театра Нине Ивановой, проданы на торгах за 1,1 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте аукционного дома "Литфонд".
Стартовая цена лота составляла 750-800 тыс. рублей. Письма были в конвертах и прошли почту.
Топ-13 аукциона 174 по версии посетителей сайтаhttps://t.co/9nMo1be7LN— Литфонд (@litfund_ru) August 21, 2019
Лот 243. [«...И подождите еще месяца 3-4 выходить замуж»] Десять любовных писем Дмитрия Шостаковича и две телеграммы. Л., 1935-1939. Лот 7. [Непристойная античность в 100 гравюрах] 1. Памятники о частной ж... pic.twitter.com/Y90h1o6Tw6
Шостакович и Иванова познакомились в 1933 году. Композитор, который уже состоял в браке, несколько раз предлагал артистке стать его женой. Отношения закончились в 1940 году, после этого Шостакович делал попытки их возобновить, но у Нины уже была своя семья. Письма, представленные на аукционе, были опубликованы впервые.
Дмитрий Шостакович - выдающийся русский композитор, классик мировой музыкальной культуры XX века, пианист, народный артист СССР, лауреат Ленинской и шести Государственных премий СССР. Автор 15 симфоний, 15 струнных квартетов.