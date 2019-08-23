Любовные письма Шостаковича продали с аукциона за 1,1 млн рублей

ТАСС, 23 августа. Любовные письма композитора Дмитрия Шостаковича, адресованные артистке балета Большого театра Нине Ивановой, проданы на торгах за 1,1 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте аукционного дома "Литфонд".

Стартовая цена лота составляла 750-800 тыс. рублей. Письма были в конвертах и прошли почту.