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Любовные письма Шостаковича продали с аукциона за 1,1 млн рублей

Они были адресованы артистке балета Большого театра Нине Ивановой

ТАСС, 23 августа. Любовные письма композитора Дмитрия Шостаковича, адресованные артистке балета Большого театра Нине Ивановой, проданы на торгах за 1,1 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте аукционного дома "Литфонд".

Стартовая цена лота составляла 750-800 тыс. рублей. Письма были в конвертах и прошли почту.

Шостакович и Иванова познакомились в 1933 году. Композитор, который уже состоял в браке, несколько раз предлагал артистке стать его женой. Отношения закончились в 1940 году, после этого Шостакович делал попытки их возобновить, но у Нины уже была своя семья. Письма, представленные на аукционе, были опубликованы впервые.

Дмитрий Шостакович - выдающийся русский композитор, классик мировой музыкальной культуры XX века, пианист, народный артист СССР, лауреат Ленинской и шести Государственных премий СССР. Автор 15 симфоний, 15 струнных квартетов.

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