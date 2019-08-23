Кириенко: форум "Таврида" может стать культовым местом для туристов

СУДАК, 23 августа. /ТАСС/. Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" имеет все возможности стать центром притяжения для туристов. Такое мнение высказал в беседе с журналистами в пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"На "Тавриде" есть все возможности, чтобы втягивать сюда жителей соседних территорий, и в целом сделать это место туристической Меккой, которая должна быть [обозначена] во всех туристических справочниках, на всех фотографиях", - сказал Кириенко.

По его словам, планируется, что вход в арт-парк, который создается на территории форума, он будет открыт для всех жителей и гостей полуострова. "Мы исходим из того, что домики (где будут жить участники "Тавриды" - прим. ТАСС) будут охраняться, а парк будет открытым. Это значит, что любой человек сможет туда приехать для съемок кино или телепередач, или просто для прогулок", - уточнил Кириенко.

Продолжая тему развития кинематографа, он рассказал, что Министерство культуры РФ и правительство Крыма обсуждают возможность введения льгот и возврата части средств компаниям, которые будут проводить съемки на полуострове.

О фестивале

Фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран, а также десятки тысяч зрителей. После того, как число зарегистрированных зрителей достигло 45 тыс., организаторы приняли решение приостановить регистрацию, так как это - в два раза больше гостей, чем планировалось.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа). Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 г. Организатором форума является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".