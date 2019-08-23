Тейлор Свифт выпустила новый альбом

' Taylor Swift/YouTube'
Певица Тейлор Свифт представила новый альбом Lover, а также клип на заглавную композицию. В пластинку вошли 18 треков.
"Этот альбом - праздник любви, со всеми сложностями, уютом и хаосом", - написала певица в Instagram. Она добавила, что очень гордится своей работой.
Альбом доступен для прослушивания на сервисе "Яндекс.Музыка".
Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт возглавила рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира по версии Forbes. За год она заработала около $185 млн.