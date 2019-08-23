Тейлор Свифт выпустила новый альбом

Певица Тейлор Свифт представила новый альбом Lover, а также клип на заглавную композицию. В пластинку вошли 18 треков.

"Этот альбом - праздник любви, со всеми сложностями, уютом и хаосом", - написала певица в Instagram. Она добавила, что очень гордится своей работой.