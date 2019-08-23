Постановка "Король Лир" открыла программу российско-японской Театральной олимпиады

ТОКИО, 23 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Программа IX российско-японской Театральной олимпиады открылась в пятницу в городе Тога (префектура Тояма) спектаклем японского режиссера Тадаси Судзуки "Король Лир".

"Король Лир Тадаси Судзуки, безусловно, один из самых ожидаемый спектаклей девятой театральной олимпиады в Японии. Поэтому совершенно закономерно он сегодня открывает Олимпиаду", - рассказал корреспонденту ТАСС по телефону художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

"Я хорошо знаю метод Судзуки и его труппу и уверен, что это будет очень интересная и очень важная работа большого мастера. На самом деле, Театральная олимпиада в Японии собрала очень представительную программу, и в Того приедут многие из тех, кто сейчас формируют современный театр", - добавил он.

Театральная олимпиада - крупнейший международный театральный форум - в этом году отмечает 25-летие со дня основания и впервые проводится в двух странах одновременно - России и Японии - под общим девизом "Творить, объединяя". Ее основной площадкой стал Александринский театр в Санкт-Петербурге, где состоящая из более чем 50 российских и зарубежных постановок программа стартовала еще в июне.

Японская часть олимпиады проходит в театральном центре Тога, который был основан в 1966 году Тадаси Судзуки. Комплекс находится в живописном горном районе, а основная его идея - единение природы и искусства. Свои спектакли туда привезут выдающиеся театральные режиссеры со всего мира - Роберт Уилсон, Оскарас Коршуновас, Теодорос Терзопулос, Валерий Фокин, Ярослав Фрет и другие.