Михалков предложил проводить "Тавриду" во всех регионах России

СУДАК /Крым/, 23 августа. /ТАСС/. Режиссер, президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков предложил проводить фестиваль "Таврида" во всех регионах России, а не только на Крымском полуострове. Свое мнение он озвучил в ходе встречи с участниками первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в пятницу.

"Я считаю, что это замечательное начало, но я все равно убежден, что такая точечная инъекция не решает проблемы творческой молодежи страны, если таких "Таврид" не будет в каждом регионе, чтобы ребята оставались у себя и к ним приезжали, чтобы был постоянный обмен, чтобы это была все время пульсирующая структура. Это должно работать в каждом регионе, пытаясь дать возможность молодым творцам находить утешение у себя дома, вот тогда это будет системная работа", - сказал он.

Михалков добавил, что в каждом регионе у фестиваля могут быть свои акценты. "Может быть, с национальным уклоном, но ребята молодые должны понимать, что необязательно пробиваться сюда, а можно в своем регионе получить тоже самое", - сказал он.

Режиссер провел для участников фестиваля мастер-класс, на котором рассказал о том, что такое энергия психологического жеста. "Самая яркая проверка возможностей актера - это не дать ему говорить. Есть актеры, которые могут молчать, сидя на стуле, и привлечь к себе внимание энергией и концентрацией. Он заполнен изнутри за счет умения концентрировать энергию. Именно концентрация энергий рождает правильную атмосферу, а это все, без нее вы не снимете ни одной картины и не поставите ни одного спектакля", - поделился Михалков.

В субботу в рамках фестиваля "Таврида - АРТ" состоится показ совместного проекта Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова и Государственного театра киноактера - спектакля "Метаморфозы". Постановка является литературно-сценическим коллажем по мотивам произведений Антона Чехова и Ивана Бунина.

О фестивале

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке свыше 50 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран. "Тавриду - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Каждый вечер на главной сцене "Тавриды - АРТ" будут проходить концерты. Так, 23 августа выступят "Ария", Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Гарик Сукачев и другие, а на следующий день для гостей подготовили рэп-фестиваль, среди участников которого Ternovoy, Guf, ST, Кравц, NAT, Мот. Главным концертом фестиваля станет выступление группы "Ленинград". Гостей также ждут шоу фейерверков и другие сюрпризы.

Для участников - жителей арт-квартала в возрасте 18-35 лет - работают восемь арт-кварталов: "Таврида Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны.

Запланированы около 60 кастингов для кино и телепроектов, шоу и различных программ. Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа). Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 году. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".