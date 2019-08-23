Номинант на "Оскар" от немецкого киноклассика открыл IX кинофестиваль "Край света. Восток"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Российская премьера фильма "ООО "Семейное счастье" немецкого режиссера Вернера Херцога открыла IX Международный кинофестиваль (СМКФ) "Край света. Восток" в Южно-Сахалинске.

На фестивале, церемония открытия которого прошла в пятницу, собрались известные российские и зарубежные деятели киноиндустрии. За неделю жители и гости Южно-Сахалинска смогут познакомиться с художественными, документальными и анимационными кинокартинами, созданными кинематографистами из 40 стран - рекордное количество участников за все годы проведения СМКФ. Из 10 работ, вошедших в конкурсную программу, жюри выберет одного победителя. Завершится кинофестиваль 30 августа.

"Каждый год для тех, кто не знает, мы повторяем, почему кинофестиваль называется именно "Край света". Люди, которые [на Сахалине] живут, обижаются, говорят: "Почему мы край? Мы утро, с нас все начинается". А мы говорим каждый год, что в этом названии на самом деле заложен код, шифр фестиваля, ведь кино - это поток света, который идет от экрана, а где он заканчивается, где край этого света? Там, где начинается ваш глаз, там, где свет попадает внутрь человека, где замысел встречается с восприятием, где автор встречается со зрителем - эта тонкая невидимая и абсолютно мифическая грань и есть истинный смысл нашего фестиваля, нашего названия "Край света", - обратился к зрителям генеральный продюсер "Края света" Алексей Агранович.

По красной ковровой дорожке под аплодисменты зрителей в зал церемонии открытия прошествовали режиссер и кинодраматург, председатель жюри "Края света" Александр Миндадзе, продюсер и актер Александр Робак, актриса театра и кино Виктория Толстоганова и другие российские деятели кино, а также приглашенные иностранные гости, фильмы которых будут представлены на фестивале, а также представители власти Сахалинской области, партнеры и организаторы мероприятия.

На церемонии зрителей познакомили с фильмами-конкурсантами и членами жюри. Музыкантом вечера в этом году стал Антоха МС.

Фильмом открытия фестиваля стала конкурсная работа классика немецкого кинематографа, неоднократного лауреата Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, номинанта на премию "Оскар" Вернера Херцога "ООО "Семейное счастье". Этот показ стал российской премьерой фильма.

Конкурсная программа

В конкурсную программу кинофестиваля вошли 10 фильмов, три из них представляют Россию. "Дылда" Кантемира Балагова получила приз международной федерации кинопрессы и награду за лучшую режиссерскую работу в Каннском конкурсе "Особый взгляд" (фильм представит актер Игорь Широков). "Большая поэзия" была отмечена призом за лучшую режиссуру на "Кинотавре" (фильм представит режиссер Александр Лунгин). Премьера "Мальчик русский" состоялась в программе "Форум" Берлинского кинофестиваля (фильм представит режиссер Александр Золотухин).

Внеконкурсная программа

Внеконкурсные показы объединены в 13 тематических программ, среди которых как уже хорошо знакомые зрителям "Самое главное" и "Как научиться смотреть кино", так и совершенно новые - "Ночные показы" и "Неоткрытый Индостан". Фильмы будут демонстрироваться в двух кинотеатрах, в зале Сахалинского международного театрального центра им. Антона Чехова и в кинотеатре под открытым небом - на площади перед домом правительства.

Кинофестиваль "Край света"

"Край света" появился на Сахалине восемь лет назад. Весной 2019 года фестиваль впервые прошел в Калининграде с названием "Край света. Запад". Там были представлены картины, в производстве которых приняли участие 16 стран. Тогда победителями стали ленты "Полуночная помощь" (режиссер Люк Лоренцен) и "Необычайное лето с Тесс" (Стивен Вутерлуд).

Соответственно для сахалинского мероприятия в названии прибавилось слово "Восток". Кинофорум задуман как масштабный социальный проект.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.