Умер режиссер фильма "Кому на Руси жить" Михаил Ведышев

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Режиссер, член Союза кинематографистов России Михаил Ведышев умер на 65-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

"22 августа на 65-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Ведышева Михаила Васильевича", - сказали в пресс-службе.

Прощание состоится 26 августа в траурном зале больницы №1 (Москва, Волоколамское шоссе, дом 63, строение 8).

Ведышев в 1974 году окончил Пензенское художественное училище, в 1983 году - режиссерский факультет ВГИК (мастерская Марлена Хуциева). Снял фильмы "Бурса", "Бурсаки", "Сделка", "Странник", "Кому на Руси жить", "Своя чужая сестра" и другие. Также он снимал документальные ленты, телесериалы, писал книги, ставил спектакли.