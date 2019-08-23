Михалков: об экстренно посадившем А321 в Подмосковье экипаже можно снять "шикарный фильм"

СУДАК /Крым/, 23 августа. /ТАСС/. Режиссер, президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков считает, что на основе истории с самолетом А321, совершившем аварийную посадку в Подмосковье, об экипаже, который спас 230 пассажиров, можно было бы снять "шикарный фильм".

"Фактура для съемки фильма есть, шикарный фильм - посадить лайнер в кукурузном поле, чтобы спасти более 200 человек - реальный герой", - сказал он в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС на первом в России фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

Режиссер отметил, что киностудия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова уже сняла картину "Экипаж" со схожей темой, поэтому сам он не планирует съемок по этому сюжету.

"Для нашей студии вполне достаточно "Экипажа", потому что повторять приблизительно схожую ситуацию было бы нелепо, но через какое-то время кто-то другой... может снять, но должна быть история, любовь, наполненность человеческими смыслами, почему этот человек сумел это сделать", - сказал Михалков.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье 15 августа. Самолет посадили командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, все пассажиры были эвакуированы. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, из которых 19 - дети.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

О фестивале

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке свыше 50 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран. "Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Каждый вечер на главной сцене "Тавриды - АРТ" будут проходить концерты. Так, 23 августа выступят "Ария", Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Гарик Сукачев и другие, а на следующий день для гостей подготовили рэп-фестиваль, среди участников которого Ternovoy, Guf, ST, Кравц, NAT, Мот. Главным концертом фестиваля станет выступление группы "Ленинград". Гостей также ждут шоу фейерверков и другие сюрпризы.

Для участников - жителей арт-квартала в возрасте 18-35 лет - работают восемь арт-кварталов: "Таврида Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны.

Запланированы около 60 кастингов для кино и телепроектов, шоу и различных программ. Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ" (проходит с 20 по 26 августа). Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 г. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".