Историк "Ленфильма" назвал точную дату основания киностудии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Российский киновед, историк "Ленфильма" Александр Поздняков назвал точную дату, с которой следует отсчитывать историю старейшей киностудии страны - 5 марта 1914 года. Как он рассказал в пятницу на пресс-конференции в преддверии Дня российского кино, соответствующие документальные свидетельства были обнаружены им в результате работы с архивами.

"5 марта 1914 года на заседании Скобелевского комитета [благотворительной организации], - третий пункт: "заключение условия по вопросу о кинематографе принято к исполнению" <…> В феврале [1914 года] это было выдвинуто на обсуждение совета Скобелевского комитета, что нам необходим такой, - сначала он назывался военно-кинематографический - … отдел <…> Именно с этой даты мы и должны отсчитывать день рождения "Ленфильма", - сказал Поздняков, комментируя продемонстрированный журналистам на видеоэкране документ об итогах заседания Скобелевского комитета.

Прежде день рождения киностудии было принято отсчитывать от даты учреждения Петроградского кинокомитета - 30 апреля 1918 года. В этой связи Поздняков пояснил, что спустя четыре года после создания военно-кинематографического отдела в 1914 году, структура была национализирована большевиками вместе с камерами, пленками, персоналом и зданиями. Название "Ленфильм" кинофабрика, до этого многократно менявшая свое наименование, носит с 1934 года.

На киностудии "Ленфильм" сняты такие фильмы как "Чапаев", "Гамлет", "Дама с собачкой", "Двадцать дней без войны" и многие другие. Новый этап развития киностудии начался в 2013 году, когда была принята программа возрождения "Ленфильма". Государство выступило гарантом кредита на сумму 1,5 млрд рублей для его реконструкции.