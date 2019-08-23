Киностудия "Ленфильм" осенью обменяется кинофестивалями с Пхеньяном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. "Ленфильм" в сентябре представит публике в Санкт-Петербурге пять фильмов из КНДР, а в самой республике зрителям покажут картины петербургской киностудии. Как сообщил на пресс-конференции в преддверии Дня российского кино генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, соответствующие договоренности были достигнуты между руководством кинокомпании и северокорейской стороной.

"24 сентября на "Ленфильме" откроется Пхеньянский международный кинофестиваль КНДР. А до этого - с 20 по 25 число - мы поедем в Пхеньян, будем показывать наши картины и знакомить [с ними] северокорейского зрителя", - сказал Пичугин.

На кинофестиваль в КНДР поедут ленфильмовские картины "Контрибуция", "Развод по собственному желанию", "Голоса в старых стенах" и "Мальчик русский". В программе северокорейского фестиваля в Петербурге - фильмы "Молодость", "Марафонский бег к славе", "Зовет Гванчжу", "Рассказ о нашей семье" и "Товарищ Ким летает".

В материалах, предоставленных киностудией журналистам, указано, что в открытии фестиваля северокорейского кино на "Ленфильме" примет участие посол КНДР в России Ким Хен Джун.

Фестиваль о Петербурге в кино

Пичугин также напомнил, что 27 августа, в День Российского кино, в Петербурге откроется первый фестиваль "Большая любовь. Санкт-Петербург". Зрители в киноцентрах "Ленфильм" и "Великан Парк" увидят более десятка фильмов, посвященных городу - от первых немых лент до современных картин, как созданных для широкой аудитории, так и авторских.

Фильмы фестивальной программы будут представлять режиссеры, актеры и киноведы. Картиной открытия станет голливудская лента "До скорой встречи", рассказывающая о любви между американским футболистом и русской девушкой на фоне Петербурга. Также в программе - фильмы "Прогулка", "Мама вышла замуж", "Петербург. Только по любви", "Три дня до весны" и другие.