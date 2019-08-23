Оренбург получит в подарок от Японии сад сакуры

ОРЕНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Японский город Мацуяма планирует преподнести сад сакуры в дар Оренбургской области. Об этом продюсер фильма "В плену у сакуры" Масуда Юмико (Япония) заявила на пресс-конференции перед открытием Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" в Оренбурге, где состоится показ японской картины.

"Сакура растет на территории японского посольства в Москве. Существует идея разработать специальный вид сакуры, который будет расти в Оренбурге и подходить для климатических условий степи. Когда сорт будет готов, японская сторона предложит в подарок сад губернатору Оренбургской области и далее вопрос будет решаться между регионами двух стран", - сказала Юмико.

Гостья из Японии вместе с российским актером Александром Домогаровым представила в Оренбурге киноисторию любви сестры милосердия к российскому офицеру Александру Сорокину во время Русско-Японской войны. Картина стала фильмом открытия кинофестиваля, что подтверждает дружеские связи региона с японской префектурой Эхиме, губернатор которой предложил Оренбуржью обмен кинофестивалями, сказала Юмико.

И.о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко напомнила, что оренбуржцы в этом году имели возможность посмотреть спектакль "Клятва на монете" японского театра "Боттян", который тоже повествует о взаимоотношениях русского военнопленного и медсестры из японского госпиталя. В основе и фильма, и театральной постановки лежит реальная история, уточнила Шевченко. Участники пресс-конференции отметили, что в Оренбурге есть захоронения военнопленных японцев, а значит могла существовать подобная история любви и здесь.

Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард", официальным призом которого считается "Золотой сарматский лев", проходит в Оренбурге с 23 по 28 августа. Организаторы подготовили три конкурсные программы: российская, международная и программа короткого метра "Шаг", уточнили в Министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области. Всего покажут 55 фильмов, из которых 35 - это полнометражное кино и 20 короткометражек. Гостями ведущего культурного события региона станут режиссеры, сценаристы, актеры и продюсеры из Турции, Греции, Эстонии, Венгрии, Беларуси, Австрии, Узбекистана, России и некоторых других стран.