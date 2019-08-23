Переданные Минкультуры РФ в Оренбург плакаты Кукрыниксов впервые представили публике

ОРЕНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Графические работы творческого коллектива советских художников-графиков и живописцев Кукрыниксов, переданные Минкультуры РФ в Оренбург по итогам фестиваля "Интермузей", представлены на выставке в Областном музее изобразительных искусств, сообщил ТАСС директор музея Юрий Комлев.

"Оренбургский музей изобразительных искусств первым презентует работы, полученные на фестивале "Интермузей" от Министерства культуры России. Среди них всемирно известная графика Кукрыниксов, созданная в начале 1980-х годов и посвященная борьбе с героизацией фашизма и санкциям США", - сказал Комлев.

Оренбургская область, по данным Министерства культуры и внешних связей региона, получила 499 живописных и графических работ мастеров прошлого века - Бруни, Голицына, Кукрыниксов, Митурич-Хлебникова, Митрохина, Пахомова и многих других. Официальная церемония передачи состоялась с участием Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в Москве в мае 2019 года на форуме "Интермузей". Это было первое за последние много лет распределение между музеями регионов работ из фондов Международной конфедерации Союза художников.

Комлев назвал поступление картин, плакатов и графических работ "историческим событием, которого ждет любой российский или зарубежный музей". Он добавил, что новинки фонда позволят разнообразить выставочные проекты, расширить их географию, привлечь дополнительных посетителей.

И.о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко отметила, что "единственный в Оренбургской области художественный музей был в числе семи учреждений культуры, получивших новые экспонаты для своих коллекций". Среди поступлений - работы художников, которые родились или работали в Оренбургской области: "Голубой вечер" Николая Ерышева и "День Бородино" Юрия Павлова".

О фестивале "Интермузей"

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года и является главным музейным событием года, объединяющим несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. В мае 2019 года Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил региональным музеям приказы о пополнении их фондов экспонатами из коллекции Международной конфедерации союзов художников.

Приказы получили Оренбургский областной музей изобразительных искусств, Самарский литературно-мемориальный музей имени Горького, Смоленский государственный музей-заповедник, Белгородский государственный литературный музей и другие. Всего было передано 24 тысячи музейных предметов.

Оренбургский областной музей изобразительных искусств первым представил новые поступления. Выставку оригинальных работ советских художников-графиков в Смоленске откроют в 2020 году, в Омске - в 2021.