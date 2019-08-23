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Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии Forbes

Актриса заработала $56 млн с июня 2018 года по июнь 2019 года
Скарлетт Йоханссон Jordan Strauss/Invision/AP
Описание
Скарлетт Йоханссон
© Jordan Strauss/Invision/AP

ТАСС, 24 августа. Американская актриса Скарлетт Йоханссон второй год подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии американского журнала Forbes. Соответствующий список опубликован в пятницу на сайте издания.

Согласно данным издания, Йоханссон с июня 2018 года по июнь 2019 года заработала $56 млн. Значительную часть этой суммы актрисе принесла работа над фильмами студии Marvel - картиной "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019), за которую она получила $35 млн, и фильмом "Черная вдова" (Black Widow), который выйдет на экраны в 2020 году.

Второе место в рейтинге занимает колумбийская и американская актриса София Вергара, наиболее известная ролью в комедийном сериале "Американская семейка" (Modern Family, 2009 - н. в.). Согласно данным журнала, актриса заработала $44,1 млн. На третьей строчке расположилась актриса Риз Уизерспун с заработком в $35 млн.

Всего женщины из списка топ-10 самых высокооплачиваемых актрис заработали за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года $314,6 млн до уплаты налогов. Отмечается, что несмотря на рост в 69% по сравнению с общей суммой доходов предыдущего года, заработок актрис существенно ниже той суммы, которую заработали топ-10 самых высокооплачиваемых актеров ($588,3 млн).

Ранее в среду Forbes обнародовал данные о самых высокооплачиваемых актерах. Рейтинг возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, заработавший $89,4 млн. На втором месте расположился Крис Хемсворт ($76,4 млн), третью строчку занял Роберт Дауни - младший ($66 млн).

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