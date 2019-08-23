Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии Forbes

ТАСС, 24 августа. Американская актриса Скарлетт Йоханссон второй год подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии американского журнала Forbes. Соответствующий список опубликован в пятницу на сайте издания.

Согласно данным издания, Йоханссон с июня 2018 года по июнь 2019 года заработала $56 млн. Значительную часть этой суммы актрисе принесла работа над фильмами студии Marvel - картиной "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019), за которую она получила $35 млн, и фильмом "Черная вдова" (Black Widow), который выйдет на экраны в 2020 году.

Второе место в рейтинге занимает колумбийская и американская актриса София Вергара, наиболее известная ролью в комедийном сериале "Американская семейка" (Modern Family, 2009 - н. в.). Согласно данным журнала, актриса заработала $44,1 млн. На третьей строчке расположилась актриса Риз Уизерспун с заработком в $35 млн.

Всего женщины из списка топ-10 самых высокооплачиваемых актрис заработали за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года $314,6 млн до уплаты налогов. Отмечается, что несмотря на рост в 69% по сравнению с общей суммой доходов предыдущего года, заработок актрис существенно ниже той суммы, которую заработали топ-10 самых высокооплачиваемых актеров ($588,3 млн).

Ранее в среду Forbes обнародовал данные о самых высокооплачиваемых актерах. Рейтинг возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, заработавший $89,4 млн. На втором месте расположился Крис Хемсворт ($76,4 млн), третью строчку занял Роберт Дауни - младший ($66 млн).