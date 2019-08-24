Ансамбль народного танца "Ингушетия" открыл Фестиваль российского искусства в Канне

КАННЫ /Франция/, 24 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль российского искусства в 22-й раз стартовал поздним вечером в пятницу на Лазурном берегу Франции в знаменитом городе Канны. Открылся смотр концертом Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия", который прошел на главной сцене Дворца фестивалей и конгрессов.

"Вот уже на протяжении 22 лет мы приезжаем в этот великолепный гостеприимный город, чтобы как можно больше людей узнало о нашей великой силе российской души в лице российской культуры", - сказала перед началом концерта, обращаясь к зрительному залу, генеральный продюсер Фестиваля российской культуры в Каннах, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова.

"У меня высокая привилегия, - продолжила она, - привозить сюда представителей нашей великой страны, замечательных, талантливых деятелей российской культуры из разных регионов - от севера до юга, и с запада до востока". "И в Канне теперь знают, где, к примеру, находится Хакасия, потому что творческие коллективы из этой российской республики выступали на Лазурном берегу в рамках нашего фестиваля", - с улыбкой заметила Шумова, пожелав зрителям интересной встречи с творчеством самобытного коллектива из кавказского региона - Государственным ансамблем народного танца "Ингушетия".

"Объединяющий элемент"

С приветственным словом от принимающей стороны выступил первый вице-мэр Канн Франк Шикли.

"Сегодня, перед официальной церемонией открытия Фестиваля российской культуры, мы посетили мемориальное кладбище Гран Жас, где вспоминали русских воинов, которые погибли в годы Первой мировой войны: они умерли от ран в госпитале, в котором сейчас находится гостиница "Карлтон", - сказал вице-мэр.

"Но очень символично, что фестиваль проходит именно в день освобождения Канн от захватчиков (дата приходится на 24 августа - прим. ТАСС). Нельзя забывать о том, что во время Второй Мировой войны мы были союзниками. Во многом благодаря советским солдатам, мы победили в этой войне и освободили город", - отметил Шикли.

Он выразил благодарность организаторам Фестиваля российского искусства в Каннах. "Хотел бы поблагодарить всех организаторов за этот замечательный фестиваль, за тот высокий уровень программы, который каждый год они представляют нам, и мы вместе разделяем счастье знакомства с российской культурой. Ведь именно культура является главным, объединяющим элементом общества", - заявил вице-мэр под аплодисменты зрительного зала.

Концерт Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия", состоявший из двух отделений, прошел с успехом. В программу открытия вошли 17 номеров, были исполнены национальные ингушские танцы и вокальные композиции. А в качестве подарка прозвучала песня на французском языке.

Сегодня фестиваль продолжится традиционным гала-концертом "Русская ночь". В дальнейшей программе - кинопоказы и встречи, посвященные 100-летию ВГИКа. Завершится XXII Фестиваль российского искусства 27 августа знаменитым балетом "Баядерка" на музыку Людвига Минкуса. Этот спектакль, посвященный памяти великого танцовщика Рудольфа Нуреева, представит Башкирский театр оперы и балета из Уфы.