Умер народный артист России Виталий Логвиновский

ТАСС, 24 августа. Народный артист России, актер театра и кино Виталий Логвиновский умер на 79-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Калужского драматического театра.

"Ушел из жизни Виталий Логвиновский, большой актер, замечательный человек", - говорится в сообщении. Причина смерти в некрологе не указана.

Артист имел звания Заслуженного артиста РСФСР и Народного артиста России. Отмечается, что актер был талантлив, трудолюбив и надежен.

"Виталий Логвиновский был актером широчайшего диапазона. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий. Виталий Степанович неизменно блистал и в постановках зарубежной драматургии. Так, одной из самых удачных ролей в карьере актера стала роль Скапена в комедии Мольера", - говогрится в сообщении театра.

Виталий Логвиновский родился 17 марта 1941 года. В 1965 году закончил ГИТИС, позже работал в театрах Павлодара и Волгограда. С 1974 года - в Калужском драматическом театре. По большей части был театральным актером, однако в 1999 году играл доминошника в "Ворошиловском стрелке".