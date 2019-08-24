В Минкультуры ожидают, что "Ночь кино" соберет около 800 тыс. зрителей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ ожидает, что всероссийская акция "Ночь кино", которая состоится 24 августа, объединит около 800 тыс. зрителей. Мероприятия пройдут на 3,5 тыс. площадках, сообщила журналистам перед торжественной церемонией открытия акции директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

"Если говорить о федеральном масштабе - 3,5 тыс. площадок. Мы ждем 800 тыс. человек", - сказала Любимова.

Она добавила, что в 2016 году размах "Ночи кино" был вполовину меньше. "То, что происходит сейчас - поражает изобретательностью", - отметила Любимова.

В прошлом году акция также собрала около 800 тыс. зрителей.

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в России уже в четвертый раз. Впервые мероприятие провели летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Минкультуры РФ, которые являлись его организаторами. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы. Вход на все события акции бесплатный по регистрации.