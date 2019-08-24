"Союзмультфильм" планирует заключить соглашение на показ 83 мультфильмов в Китае

СУДАК /Крым/, 24 августа. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Киностудия "Союзмультфильм" готовится заключить соглашение с одной из китайских компаний на дистрибуцию 83 авторских фильмов. Соглашение планируют подписать в сентябре, сообщила в субботу ТАСС председатель правления студии Юлиана Слащева на первом фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ".

"Союзмультфильм" сейчас готовится заключить соглашение с одной из китайских компаний на дистрибуцию 83 авторских фильмов. Китайская сторона берет на себя обязательства дублировать эти фильмы на китайский. Среди них есть победители различных международных фестивалей - "Виват, мушкетеры!", "Доброе сердце", "Два трамвая", "Морошка", - сказала она.

Слащева отметила, что в октябре "Союзмультфильм" будет участвовать в MipCom, Каннском кинорынке. "Мы везем наши новые проекты, в том числе для переговоров с китайскими покупателями. Были уже китайские компании, которые проявляли интерес к "Простоквашино", но просили больше серий. На сегодня у нас готово 20 серий "Простоквашино" и мы уже субтитрируем некоторые из них на китайский", - добавила она.

"Союзмультфильм" планирует работу над вторым сезоном "Простоквашино". Мы хотим снять еще 30 серий. До марта следующего года будет готово 30 серий первого сезона. И потом надеемся, что договоримся с нашим партнером, компанией Danone, на еще 30 серий", - отметила Слащева.

О фестивале

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке свыше 50 тыс. человек, среди которых - 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран. "Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Для участников, которым от 18 до 35 лет, работают восемь арт-кварталов: "Таврида Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре; "Таврида народная" - для фольклора, промыслов; "Таврида музыка"; "Таврида кино&театр"; "Таврида танцы"; "Таврида КВН"; "Таврида лайф" - для любителей здорового образа жизни; "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны. Запланированы около 60 кастингов для кино и телепроектов, шоу и различных программ.