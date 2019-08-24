Крутой сообщил, что "Новая волна" останется в Сочи

СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. Конкурс "Новая волна", который в 2015 году переехал из Юрмалы (Латвия) в Сочи, не вернется обратно, он останется на черноморском курорте. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.

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Как сообщили ранее некоторые СМИ, Крутой вел переговоры о возвращении "Новой волны" в Юрмалу, но в те сроки, когда планировалось провести конкурс, певица Лайма Вайкуле там организовала свой фестиваль "Рандеву". При этом она заявила, что она была бы рада возвращению конкурса в Юрмалу.

"Новая волна" уже не вернется в Юрмалу, она будет здесь [в Сочи]", - сказал Крутой, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что не против, что некоторые конкурсанты "Новой волны" ранее участвовали в фестивале Вайкуле. "У нас конкурс, там фестиваль, почему они не могут участвовать?", - сказал Крутой.

"Новая волна" - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002-2014 годах проводился в Юрмале (Латвия) в концертном зале "Дзинтари". С 2015 года фестиваль проходит в Сочи, площадкой "Новой волны" является концертный зал New Wave Hall в Олимпийском парке.

За эти годы конкурс открыл имена таких артистов, как Дима Билан, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова и другие. В прошлом году победителем "Новой волны" стал российский исполнитель Дан Розин, в конкурсе принимали участие 15 финалистов из 10 стран.

В этом года "Новая волна" пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. Россию будут представлять Данил Буранов и группа "Давинчи". На 26, 27 и 28 августа запланирована конкурсная программа, 25 августа пройдет юбилейный вечер Игоря Крутого.