Участники арт-кварталов фестиваля "Таврида - АРТ" установили два рекорда

СУДАК /Крым/, 24 августа. /ТАСС/. Участники арт-кварталов фестиваля "Таврида - АРТ", который проходит в крымском Судаке 20-26 августа, установили два рекорда, которые были зафиксированы представителям Книги рекордов России, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе фестиваля.

"24 августа в рамках фестиваля "Таврида - АРТ" участники арт-кварталов установили два больших творческих рекорда в России: наибольшее количество художников, принявших участие в одновременном написании картины акриловыми красками на холсте, и наибольшее количество участников мозгового штурма в России. Все рекорды были зафиксированы представителями Книги рекордов России", - рассказали в пресс-службе.

За час работы 172 художника из арт-квартала "Таврида Арт" создали полотно общей площадью 100 кв м, на котором все участники красками нарисовали единую композицию. Авторская картина была создана на основе фрагментов картин известных художников. Рекорд был организован совместно с Союзом художников России, куратором выступил продюсер Илья Вольвич. Эскиз картины был создан художниками Юлией Просецкой и Екатериной Панцыревой.

"Я художник, всю жизнь занимаюсь живописью, но такого опыта написания картины у меня никогда не было. Сейчас здесь был такой взрыв энергии! Когда мы начали работать, я посмотрел сбоку, и увидел, как огромное количество кисточек касались холста, художники творили", - рассказал о процессе создания картины-стены участник арт-квартала "Таврида Арт" Гегам Погосян из Армении, чьи слова приводят в пресс-службе. По его словам, каждый вносит в работу свое видение. "У большинства присутствующих здесь, может быть, и нет художественного образования, но сейчас он ощущает себя художником - это самое главное", - добавил Погосян.