Показы фильмов под открытым небом и крытых площадках проходят в Ставрополе в "Ночь кино"

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Показы фильмов под открытым небом, мастер-классы и киновикторины проходят в субботу в Ставрополе в рамках акции "Ночь в кино". В музее "Россия - моя история" посетители создают героев мультфильмов из бумаги и угадывают киногероев, сообщила ТАСС специалист по связям с общественностью музейного комплекса Екатерина Еременко.

"В программе у нас мастер-класс по бумажному моделированию, больше он ориентирован на детей, но присоединиться могут все желающие - создать из бумаги модели героев мультфильмов. Проходит игра "Киновыкрутасы", в которой нужно угадать известного киногероя, и киновикторина - она находится в экспозиции XX века, сегодня за ее прохождение можно выиграть приз", - сказала она.

В лекционном зале музея на большом экране организовали кинопоказы. Сотрудники музея подготовили и свою фотозону - со старым телевизором, видеомагнитофоном и видеокассетами. "Собирали все это сотрудники музея, искали у себя дома, на кассетах исключительно отечественные фильмы. Сегодня дети приходили, не понимали, что это за техника, взрослые им объясняли", - пояснила представитель музейного комплекса.

Еще одной площадкой акции в Ставрополе стал парк "Победы", на сцене оркестр исполнил музыкальные произведения из известных советских и российских фильмов, организована фотозона "Я люблю кино". В зрительном зале под открытым небом запланированы показы фильмов "Домовой", "Балканский рубеж" и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

Ранее в Министерстве культуры РФ сообщили, что мероприятия в рамках акции "Ночь кино" пройдут на 3,5 тыс. площадках страны, ожидается, что акция объединит около 800 тыс. человек. "Ночь кино" проходит в России уже в четвертый раз. Впервые мероприятие провели летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Минкультуры РФ, которые являлись его организаторами. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы.