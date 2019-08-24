Путин приветствовал участников, организаторов и гостей конкурса "Новая волна - 2019"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям музыкального конкурса "Новая волна - 2019". Телеграмма главы государства опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Этот популярный творческий форум давно уже стал неотъемлемой частью современной эстрадной культуры и на протяжении многих лет вносит значимый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества, укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что конкурс предоставляет молодым исполнителям "прекрасную возможность продемонстрировать авторитетному жюри и зрителям свой талант, встретиться на одной сцене с признанными кумирами, приобрести полезный соревновательный опыт, сделать важный шаг на пути к профессиональному успеху, и поэтому стать участником, а тем более финалистом "Новой волны" для каждого начинающего исполнителя - огромная удача".

Президент выразил уверенность в том, что "насыщенная программа форума, теплая, гостеприимная атмосфера курортного Сочи сделают этот праздник песни и музыки поистине незабываемым, подарят всем самые добрые эмоции и отличное настроение", и пожелал участникам "Новой волны" всего наилучшего.

В этом году "Новая волна" пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. Россию будут представлять Данил Буранов и группа "Давинчи". На 26, 27 и 28 августа запланирована конкурсная программа, 25 августа пройдет юбилейный вечер Игоря Крутого.