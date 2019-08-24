Вторая часть фильма "Черная пантера" выйдет в мае 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Вторая часть фантастического фильма Black Panther ("Черная пантера") выйдет на экраны 6 мая 2022 года. Об этом сообщила в субботу в своем Twitter киностудия Marvel Studios.

Согласно опубликованным данным, режиссером фильма вновь будет Райан Куглер.

Первая часть "Черной пантеры", вышедшая на экраны в 2018 году, повествует о вымышленной территории Ваканда в Африке, где находятся залежи уникального металла, поглощающего вибрацию. Молодому принцу Ваканды суждено надеть маску пантеры и перевоплотиться в супергероя, олицетворяющего дух саванны, чтобы пресечь очередную попытку сил зла добраться до залежей металла. В фильме снялись Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира.

Фантастический фильм завоевал четыре награды премии музыкального телеканала MTV, премию американской Гильдии актеров (за лучшие актерский и каскадерский составы), а также премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты. Лента удостоена "Оскара" в трех номинациях.