Фестиваль российского искусства в Канне наградил французского писателя Марека Хальтера

КАНН /Франция/, 25 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Французский писатель, журналист и общественный деятель Марек Хальтер получил почетный знак "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", присуждаемый Фестивалем российского искусства, который в 22-й раз проходит в Канне. Церемония награждения состоялась в ночь на воскресенье в рамках акции "Русская ночь", которая по установившейся традиции прошла во Дворце фестивалей и конгрессов.

"Знаменательно, что церемония награждения проходит в день освобождения Канна от захватчиков [дата приходится на 24 августа]. И хотя с тех пор минуло уже 75 лет, нельзя забывать о том, что во время Второй мировой войны Франция и Россия были союзниками. Во многом благодаря советским солдатам, мы победили в этой войне и освободили город Канн", - сказал, обращаясь к собравшимся, первый вице-мэр Канна Франк Шикли.

"Тот человек, которого Фестиваль российского искусства в Канне удостоил своей почетной награды, я имею в виду писателя и общественного деятеля Марека Хальтера, на своем поприще много сделал для того, чтобы люди жили в мире", - отметил Шикли.

Затем на сцену вышла генеральный продюсер фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова, которая в своем выступлении также отметила миротворческую деятельность нового лауреата.

"Имя Марека Хальтера одинаково известно во Франции и в России", - подтвердила она, добавив, что нынешний Фестиваль российского искусства в Канне проходит под знаком 100-летия ВГИКа - первого в мире кинематографического вуза.

"В зале присутствуют ректор ВГИКа Владимир Малышев, многие преподаватели и выпускники знаменитого вуза", - продолжила Шумова и пригласила на сцену для вручения награды лауреату режиссера, руководителя киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова.

Миротворец

"Марека Хальтера очень хорошо знают в России, его точные комментарии часто звучат на российском телевидении, и зрители его знают", - сказал Шахназаров. Он пожелал творческой энергии лауреату и передал ему почетный знак.

"Я очень рад быть с вами сегодня. У человека только одна жизнь. И ее мне подарила Россия", - взволнованно произнес по-русски 83-летний Марек Хальтер.

А потом перешел на-французский и рассказал о том, что четырехлетним мальчиком вместе с родителями покинул оккупированную фашистами Варшаву и попал в Москву. Во время Великой Отечественной войны жил в эвакуации в Казахстане, а затем в Узбекистане. Там и вырос.

В 1950 году вместе с семьей приехал во Францию, где начал творческую жизнь. Он автор более 20 книг. Также работает в документальном кино. Ведет активную правозащитную деятельность и призывает к миру и межрелигиозному диалогу.

Занимает пост президента французских университетских колледжей в Санкт-Петербургском государственном университете и МГУ им. М.В. Ломоносова. Является кавалером ордена Почетного легиона, командором Ордена искусств и литературы, имеет российский орден Дружбы.

Теперь в личной коллекции регалий Хальтера появился почетный знак "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", присуждаемый Фестивалем российского искусства в Канне. Его обладателями в разные годы стали Морис Дрюон, Пьер Карден, Мишель Легран, Марина Влади, Мирей Матье, Шарль Азнавур, Патрисия Каас, Робер Оссейн, Вера Боккадоро, Лоран Илер и другие французские мастера искусства и друзья России. Церемония награждения проходит в жанре гала-концерта "Русская ночь", участниками которой в этом году были заслуженные артисты РФ Нонна Гришаева и Александр Олешко, студенты ВГИКа, а также артисты ансамбля "Ингушетия", солисты Академии молодых певцов Мариинского театра и солистка Московской филармонии Виктория Носовская.

О фестивале

Фестиваль российского искусства в Канне проводится с 1997 года в последнюю неделю августа. Его программу составляют спектакли, кинопоказы, выставки, творческие встречи. Традиционным событием фестиваля является гала-концерт "Русская ночь", во время которого проходит церемония награждения почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией".