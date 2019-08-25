Исполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов" снимется в новом фильме Marvel

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Британский актер Кит Харингтон сыграет в The Eternals ("Вечные") - новом фильме Marvel Studios. Об этом сообщил глава студии Кевин Файги на выставке D23 Expo, организованной компанией The Walt Disney Company в Анахайме (штат Калифорния).

32-летний Харингтон, получивший широкую популярность после роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019), сыграет супергероя по имени Дейн Уитман или Черный рыцарь, сообщает журнал Variety. Этот персонаж ранее не появлялся в оригинальных комиксах серии The Eternals издательства Marvel, однако он знаком любителям жанра по другим его сюжетным линиям, уточняет издание.

По данным Variety, супергерои, о которых рассказывается в комиксах The Eternals, появились, согласно задумке авторов, миллионы лет назад. Сохраняя человеческий облик, они наделены сверхспособностями - немыслимой силой, умением летать, телепортироваться, управлять чужим разумом, изменять форму. Издание отмечает, что в фильме речь пойдет в первую очередь о двух героях комиксов - Серси, которую сыграет англичанка Джемма Чан, а также Икарисе, роль которого исполнит шотландец Ричард Мэдден. Лента выйдет на экраны 20 ноября 2020 года.