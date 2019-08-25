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Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Авария произошла в Юрьевском переулке

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ, авария произошла на юго-востоке Москвы.

"Около 06:00 мск в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате ДТП мужчина погиб", - сказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погиб режиссер и актер Игорь Хомский.

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