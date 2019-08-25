Кириенко: фестиваль "Таврида - АРТ" стал "пространством возможностей" для молодежи России

СУДАК /Республика Крым/, 25 августа. /ТАСС/. Форум "Таврида" стал пространством, где творческая молодежь России получает возможности для развития в различных сферах, сообщил на стратегической сессии фестиваля творческих сообществ "Таврида" в воскресенье первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко.

"Мне кажется, что это уникальный фестиваль фестивалей получается, потому что главная задумка заключалась в том, чтобы создать такое уникальное пространство возможностей. В своем послании президент [России Владимир Путин] говорил, что каждый человек талантлив, а обязанность государства в том, чтобы создать условия для реализации талантов. Государство не может реализовать за человека талант, но может создать условия", - сказал Кириенко.

Он уточнил, что в рамках фестиваля "Таврида - АРТ" реализуется насыщенная образовательная программа. Участники активно посещают лекции и мастер-классы. В некоторых случаях из-за большого числа слушателей их приходится проводить не в помещении, а на улице, где держится 30-градусная жара. "И я бы хотел сказать спасибо нашим мэтрам, деятелям культуры России, которые бросили все и прилетели сюда, чтобы не лекцию прочитать, а чтобы с ребятами на равных поговорить", - отметил Кириенко.

Вложения в "Тавриду" - "это не социальные затраты, а большие и очень серьезные инвестиции в будущее", добавил он. Причем речь идет не только о сфере искусства, а об экономике и технологическом развитии страны в целом.

"Культурный код - это такой цемент, который обеспечивает целостность страны. Но мир меняется, происходит технологическая революция, и в рамках этого меняющегося мира конкурентоспособность страны определяется не запасами природных ресурсов, а творческим потенциалом людей. Я помню по опыту работе в Росатоме, что мы поняли, чтобы гениальные деятели науки могли творить и создавать, принципиально важным является культурная среда. И в закрытом атомном городе инвестиции в драмтеатр являются не менее важными, чем в современную установку", - сказал Кириенко.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.