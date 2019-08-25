В театре имени Ермоловой опровергли, что Меньшиков попал в реанимацию

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, актер и режиссер Олег Меньшиков проходит плановое обследование у медиков. Об этом ТАСС рассказал в воскресенье представитель театра.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Меньшиков находится в реанимации.

"Олег Евгеньевич проходит плановое обследование, ни о какой реанимации речи не идет", - сказал собеседник агентства, добавив, что к началу сезона в театре худрук вернется к исполнению своих обязанностей. Новый сезон начнется 9 сентября.

Олег Меньшиков - народный артист РФ, трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации. С 2012 года возглавляет театр имени Ермоловой. Среди самых известных фильмов с его участием - "Родня", "Мой любимый клоун", "Покровские ворота", "Утомленные солнцем". Также он снимался в кинокартинах "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Притяжение", "Легенда №17", "Гоголь" и других.