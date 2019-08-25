Арт-резиденцию для молодежи откроют в Нижнем Новгороде на базе фабрики "Маяк"

ТАСС, 25 августа. Центр творческих индустрий для реализации молодежных проектов в сфере культуры и искусства планируется открыть на базе бывшей фабрики "Маяк" в 2019 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в воскресенье на стратегической сессии фестиваля творческих сообществ "Таврида" вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Вопрос об использовании площадей фабрики "Маяк", открытой в начале ХХ века в здании, спроектированном архитектором Федором Шехтелем в неоготическом стиле, обсуждался в апреле 2019 года на проходившем в Нижнем Новгороде Global City Hackathon - первом в России хакатоне, где разрабатывали прототипы IT-сервисов и продуктов для повышения комфортности городской жизни. Тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что здание должно быть центром, в котором "будет идти методическая и интеллектуальная работа, связанная с развитием креативных индустрий в целом в стране".

"В этом году мы планируем открыть центр творческих индустрий, нашли для него хорошее историческое место - площадку фабрики "Маяк". Когда-то здесь была швейная фабрика, но в 2015 году производство закрылось, сейчас часть помещений пустует. Здесь будут созданы коворкинг-центры, классы для вокала и хореографии, малый и большой конференц-залы, зоны общепита, магазин для реализации продукции. Мы хотим, чтобы художники, исполнители, писатели, поэты и архитекторы нашли в Нижнем Новгороде свое место", - отметил Люлин.

По его словам, площадь бывшей фабрики занимает более 5 тыс. кв. м. Часть помещения уже готова к открытию, на площадке уже проводились культурные мероприятия, добавил Люлин. В частности, в августе на "Маяке" прошли показы в рамках международного фестиваля веб-сериалов, выступления диджеев и другие мероприятия. Вице-губернатор региона добавил, что будет создан оргкомитет, в который войдут представители творческой молодежи региона, которые будут формировать повестку и содержание работы арт-резиденции.

"Здание находится на Нижневолжской набережной, эта территория сегодня развивается. Вся набережная протяженностью более 2,5 км станет продолжением арт-резиденции, место для проведения различных мероприятий", - добавил Люлин.

О фестивале

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран, а также десятки тысяч зрителей. "Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.