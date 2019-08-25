На марафоне "Все грани Гранина" в Волгограде собрали почти 400 книг для сельских библиотек

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Культурологический марафон "Все грани Гранина", приуроченный к празднованию 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина, завершился в воскресенье в Волгограде. За четыре дня работы его участники собрали 392 книги для пополнения фондов сельских библиотек региона, это почти в два раза больше, чем в Курске - первом городе проведения марафона, сообщила ТАСС куратор проекта "Все грани Гранина" Евгения Вовченко.

"Акция добра, когда все желающие в течение четырех дней приносили из своих личных библиотек книги для передачи их в сельские библиотеки, прошла в Волгограде успешно - собрано 392 книги. А в Курске, первом городе проведения марафона "Все грани Гранина", также за четыре дня было собрано 216 книг", - сказала Вовченко.

Она пояснила, что это может быть связано с более выгодным расположением площадки проведения марафона в Волгограде. В Волгограде он проходил в самом центре в областной универсальной научной библиотеке им. А. М. Горького, в Курске - во Дворце культуры в некотором отдалении от центра города.

"А вот количество участников марафона и в Волгограде, и в Курске примерно одинаковое - около 1 тыс. человек. За время марафона были организованы мастер-классы и открытые лекции по саморазвитию, открытые уроки русского языка и литературы на примере произведений писателя, были показаны кинофильмы, снятые по сценариям Гранина. Желающие также смогли принять участие в создании видеокниги, прочитав отрывки из произведений автора", - рассказала Вовченко.

Культурологический марафон "Все грани Гранина" стартовал 8 августа в Курской области, которая является родиной писателя. Вторым городом стал Волгоград, после которого марафон переедет в Москву, затем в Псков, Калининград и финиширует в середине декабря в Санкт-Петербурге.

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Даниила Гранина в России, официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения отечественных и международных наград. В 2017 году он получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.