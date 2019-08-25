Арт-резиденция форума "Таврида" может появиться в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя рассмотрят возможность создания арт-резиденции, которая станет филиалом форума "Таврида". Об этом сообщается на официальной странице в социальной сети Instagram врио губернатора Михаила Развожаева.

В воскресенье предложение создать в регионах России филиалы "Тавриды" озвучил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко.

"Безусловно, я считаю, что у молодежи должно быть место, где можно идеи претворять в жизнь. Во многих городах сегодня открываются арт-резиденции, где творческие люди создают особый мир, наполненный уникальной атмосферой, общением, новыми идеями. Думаю, что в Севастополе такое пространство тоже должно появиться. Договорились, что встретимся в городе и подробно это обсудим", - написал Развожаев.

Он уточнил, что в воскресенье во время визита на фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" познакомился с командой, которая представляет там Севастополь, и выяснил, что у молодежи масса идей по созданию творческих современных пространств в городе. Также он посмотрел представленные севастопольцами на фестиваль работы: картины, фотографии, выполненные в особой технике стрит-арта, оригинальные сувениры, отражающие дух города.

"Тонко, стильно, умно, современно - мне очень понравилось, - оценил врио губернатора работы. И добавил: - Ребята, вы крутые! У вас все получится! А моя задача - вам помочь и поддержать, и я обязательно буду это делать".

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.