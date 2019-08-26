На Фестивале российского искусства в Каннах отметят 100-летие ВГИКа

КАННЫ /Франция/, 26 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль российского искусства, который уже в 22-й раз проходит на Лазурном берегу Франции, в знаменитом городе Канны, в понедельник проведет традиционный День кино. Празднование пройдет под знаком 100-летия ВГИКа имени Сергея Герасимова, сообщила ТАСС генеральный продюсер смотра, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова.

"Самому первому в мире кинематографическому вузу - ВГИКу имени Сергея Герасимова - 1 сентября исполнится 100 лет. Было бы непростительным упущением, если бы эту значимую дату мы не отметили на нашем фестивале, который проходит во всемирно известном городе кино - Каннах. Историю отечественного кино невозможно представить без Канн - именно здесь получили мировое признание многие наши кинематографисты", - сказала Шумова.

Она сообщила, что для участия в форуме прибыл мощный творческий десант. В составе делегации - ректор ВГИКа Владимир Малышев, а также многие именитые выпускники вуза и его преподаватели, в числе которых замечательные российские режиссеры Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, Владимир Грамматиков, Николай Лебедев, киновед Кирилл Разлогов. "Они представят в Каннах работы своих учеников - молодых и уже активно входящих в профессию режиссеров и актеров", - проинформировала собеседница агентства.

Эта юбилейная концепция получила полную поддержку принимающей стороны. Выступая на официальной церемонии открытия фестиваля, состоявшейся 23 августа, первый вице-мэр Канн Франк Шикли, отметил, что "вот уже 22 года подряд российский фестиваль привозит в Канны прекрасную программу, включающую спектакли, концерты, выставки, кинопоказы". "На этот раз будет представлен ВГИК, отмечающий 100-летний юбилей", - сказал вице-мэр.

"Канны являются городом мирового кино, поскольку у нас проходит международный кинофестиваль", - продолжил он. - На протяжении трех лет по инициативе нашего мэра у нас проводится также фестиваль сериалов, который привлекает большое количество людей".

Шикли проинформировал, что по инициативе мэра начнет действовать университет кино, где будет несколько факультетов. Ежегодно вуз будет принимать по тысяче студентов. А еще в Каннах создается музей кино, в котором будет представлена не только история Международного Каннского фестиваля, но и вообще все, что связано с искусством кинематографа.

День российского кино в Каннах

В понедельник, 26 августа, на фестивале в Каннах по традиции пройдет День российского кино. В этом году он посвящен 100-летию ВГИКа им. Герасимова. В программе Дня - короткометражные фильмы, дипломные работы выпускников ВГИКа. Также состоится показ "Гофманиады" режиссера Станислава Соколова и фильма Бориса Акопова "Бык".

Кроме того, зрители могут познакомиться с выставкой, развернутой во Дворце фестивалей, которая называется "ВГИК - 100: от авангарда к классике. Художники кино - на пути к профессии". В экспозиции представлены живописные и графические работы, инсталляции и макеты, костюмы и современные анимационные технологии, предметы реквизита, выполненные студентами и педагогами Института.

"Эта выставка в Каннах, во Дворце фестивалей - само по себе явление уникальное, - поделился своим мнением с ТАСС режиссер Владимир Хотиненко. - Я часто бываю в Каннах, но пожалел бы 250 раз, если бы меня сейчас здесь не было, потому что каннское присутствие ВГИКа - это не фигура речи, а чрезвычайно важный факт".

Еще один известный вгиковец - режиссер и руководитель киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров признался ТАСС, что "приехал в Канны поддержать свою альма-матер". "ВГИК для каждого выпускника это святая память", - сказал Шахназаров, сообщив, что является председателем комиссии по организации юбилейных торжеств легендарного вуза.

Ожидается, что сегодня вгиковскую выставку в Каннах посетит посол РФ во Франции Алексей Мешков.

О фестивале

Фестиваль российского искусства в Каннах проводится с 1998 года в последнюю неделю августа. Его программу составляют спектакли, кинопоказы, выставки, творческие встречи. Традиционным событием фестиваля является гала-концерт "Русская ночь", во время которого проходит церемония награждения почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией. Также в рамках смотра ежегодно проводится День кино.

Фестиваль организован Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры РФ и МИДа России, а с французской стороны - мэрии города Канны и Дворца фестивалей и конгрессов.