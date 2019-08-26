Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о "Пражской весне"

ПРАГА, 26 августа. /ТАСС/. Жерар Депардье согласился сыграть генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме под рабочим названием "Человеческое лицо". Картина, которую будет снимать хорватский режиссер Лордан Зафранович, посвящена событиям августа 1968 года и главному герою "Пражской весны", лидеру чехословацкой компартии Александру Дубчеку.

"С господином Депардье мы подписали договор, - сообщил агентству CTK продюсер ленты Андрей Лека. - В сентябре мы увидимся с ним и его командой в Париже и обговорим детали съемок картины".

Сценарий фильма пока готов наполовину. В настоящее время его автор - словацкий сценарист Карол Главка - дописывает в Праге окончание, которое должно быть готово в конце сентября. Планируется, что съемки начнутся в 2021 году, а на широкий экран лента выйдет в 2022. Предполагаемый бюджет фильма - 260 млн крон (более $10 млн), что сделает фильм самым дорогим из когда-либо снятых словацкими кинематографистами.

Пока неизвестно, кто будет играть роль Дубчека. "Его сыграет актер с мировой известностью, но пока переговоры с ним еще не завершены", - сообщил Андрей Лека.

Первый секретарь ЦК компартии Чехословакии Александр Дубчек (1921-1992) в начале 1968 года взял курс на построение в ЧССР "социализма с человеческим лицом" и предпринял попытку проведения широких демократических реформ. Этот период, получивший название "Пражская весна", завершился в августе 1968 года, когда в страну были введены войска стран Варшавского договора (СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии). Сам Дубчек после этого был исключен из компартии, лишен депутатских полномочий и направлен в Словакию, бывшую тогда частью ЧССР, где до выхода на пенсию в 1981 году работал в системе лесного хозяйства.

События "Пражской весны" режиссер Лордан Зафранович видел собственными глазами, поскольку в это время учился в Праге в институте кинематографии (FAMU), который окончил в 1971 году. В настоящее время он живет в Праге, но половину года обычно проводит в Хорватии. В 2018 году в Словакии режиссер Ладислав Галама уже снял фильм о лидере чехословацких коммунистов под названием "Дубчек".