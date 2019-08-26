Алиханов: расходы кинокомпаний на съемки в Калининградской области могут вырасти

СУДАК /Республика Крым/, 26 августа. /ТАСС/. Расходы кинокомпаний на съемки в Калининградской области в 2019 году могут достичь 500 млн рублей, увеличившись за два года более чем в пять раз (в 2017 году - порядка 72 млн рублей). Об этом сообщил ТАСС в кулуарах фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму губернатор области Антон Алиханов.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых действует механизм рибейтов (компенсации части затрат на кинопроизводство). Кинопроизводители могут вернуть 20% расходов. Первые выплаты были осуществлены в 2017 году, власти отмечают рост интереса кинокомпаний к работе на территории области.

"Я бы мерял [эффект от рибейтов] не выплатами нашими, а тем объемом расходов, которые заявляют компании. Действительно, в 2017 году объем расходов, который они заявили, был порядка 72 млн рублей, в 2018-м - уже, по-моему, 146 млн рублей, в этом году, по прогнозам, мы можем выйти на сумму в полмиллиарда рублей. Соответственно, в следующем году уже к миллиарду рублей можем подобраться, исходя из тех проектов, которые сейчас заявляются", - сказал Алиханов.

В настоящее время областные власти компенсируют часть затрат на кинопроизводство всем кинокомпаниям, которые подают и обосновывают соответствующие заявки в равной мере. С 2020 года в регионе может быть введена система дифференцированного подхода к выплатам - от гарантированного минимума, например в 10%, до дополнительных компенсаций в виде бонусов за выход фильмов на экраны кинотеатров, в эфир популярных телеканалов, участие и победы в кинофестивалях, сообщил губернатор. Область заинтересована в широком продвижении кинопродукта, который снимается в регионе, пояснил он.

Алиханов отметил, что благодаря внедрению системы рибейтов на территории области появилось несколько компаний, которые предоставляют услуги аренды оборудования и платят налоги на месте. Региональные власти заинтересованы в дальнейшем развитии киноиндустрии на своей территории и ставят целью, в том числе создание полноценной системы образования в сфере киноиндустрии - подготовку помощников режиссеров, кинооператоров. В будущем, у них может появиться возможность представить свое творчество, участвуя в кинофестивалях "Балтийские дебюты" или "Короче", которые с успехом проводятся в области, добавил он.

По данным Фестивальной дирекции области, в 2019 году в регионе заявлены съемки 11 сериалов и фильмов. Отсняты два сериала "В клетке" и "Преступление-2" с Павлом Прилучным в главной роли. Снимаются сериалы "Андреевский флаг", "Морские дьяволы" и другие.

Продвижение региона

Региональные власти считают, что снятое в Калининградской области кино является средством ее популяризации как места для комфортного и интересного отдыха, а также стимулирует развитие сопутствующих отраслей. В области, например, появились туристические маршруты по местам, связанным со съемками кино. В частности, экскурсоводы показывают туристам места, где снимались сцены фильма "Встреча на Эльбе" (1949 г.), декорациями которого послужили послевоенные руины Кенигсберга (теперь Калининград) и Тильзита (Советск). Экскурсионный киномаршрут есть и в Светлогорске, где находится "Дом звездочета" из детского фильма "Красная шапочка".